Рубль ушёл на праздник в плюсе

Москва, , 07:21 — REGNUM Рубль 11 июня укрепился к иностранным валютам на фоне общего ослабления доллара США и роста индекса государственных российских облигаций (RGBI). Позитивное влияние на рынки оказало соглашение между США и Мексикой по границе, позволившее избежать введения новых пошлин на мексиканский импорт. Индекс RGBI вырос на 0,07%, до 140,67? заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль 11 июня подорожал к доллару и евро, незначительно подешевел. Пара доллар/рубль снизилась на 0,34%, до 64,55 руб., евро/рубль — на 0,19%, до 73,13 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,04 до 82,12 руб.

Рубль ушел на праздник (День России) в плюсе, но сегодня, 13 и его ждет полное разочарование на открытии Мосбиржи. Нефть сорта Brent по итогам дня 12 июня подешевела на 3,61%, до $59,82. Цена обвалилась на новостях о снижении Управлением энергетической информации США (EIA) прогнозов на рост мирового спроса на нефть и добычи нефти в США на 2019 год. Также давление на нефтяной рынок оказал отчет по запасам нефти. Её запасы увеличились за последнюю неделю на 2,2 млн баррелей.

13 июня на торгах в Азии баррель Brent стоит $59,90. Сегодня возобновятся торги после праздника. С открытия торговой сессии участники рынка будут отыгрывать падение цен на черное золота. Пара доллар/рубль откроется примерно на уровне 64,80 руб., евро/рубль — на 73,15 руб.

11 июня курс доллара снижался до 64,44 руб. Цена достигла зоны поддержки, от которой она 13 июня отскочит вверх. Теперь стоит ожидать роста до 65,05 руб. Если индекс RGBI продолжит расти, то ослабление рубля будет ограниченным.

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