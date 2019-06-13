На юге Китая будут созданы три базы полного цикла сборки электромобилей

Гуанчжоу, Китай, , 07:01 — REGNUM Китайский гигант в сфере недвижимости Evergrande Group подписал соглашение с городом Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая о строительстве трех баз производства автомобилей на новых видах энергии, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Компания вложит 160 млрд юаней (около $23,21 млрд) в строительство баз полного цикла сборки автомобилей, батарей, электроники и электрических станков в провинции Гуанчжоу. Ежегодно база будет способна производить до одного миллиона автомобилей по завершению строительства проекта и выведения его на полную мощность.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая заявили ранее о намерении подстегнуть развитие транспорта на новых видах энергии. В том числе это будет осуществляться льготами и государственными субсидиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Китая подстегнут развитие транспорта на новых видах энергии