Четверг, 13 Июня 2019 года
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На юге Китая будут созданы три базы полного цикла сборки электромобилей

Экономика

Осуществлением проекта займется строительный гигант Evergrande Group

Гуанчжоу, Китай, 13 июня 2019, 07:01 — REGNUM  Китайский гигант в сфере недвижимости Evergrande Group подписал соглашение с городом Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая о строительстве трех баз производства автомобилей на новых видах энергии, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Компания вложит 160 млрд юаней (около $23,21 млрд) в строительство баз полного цикла сборки автомобилей, батарей, электроники и электрических станков в провинции Гуанчжоу. Ежегодно база будет способна производить до одного миллиона автомобилей по завершению строительства проекта и выведения его на полную мощность.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая заявили ранее о намерении подстегнуть развитие транспорта на новых видах энергии. В том числе это будет осуществляться льготами и государственными субсидиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Китая подстегнут развитие транспорта на новых видах энергии

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Электромобили
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