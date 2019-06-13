Продажи автомобилей на рынке Китая в мае схлопнулись на 16,4%

Пекин, , 06:43 — REGNUM Продажи автомобилей в Китае за май текущего года упали на 16,4% в сравнении с тем же месяцем 2018 года до отметки 1,913 млн единиц, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Продажи пассажирских автомобилей в общей сложности достигли 1,561 млн единиц, что ниже на 17,4% в сравнении с маем 2018 года, сообщили в Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), продажи пассажирских авто упали на 12,5% за тот же месяц. При этом, продажи пассажирских автомобилей, за исключением минивэнов, выросли на 4,8% с апреля.

Продажи транспорта на новых источниках энергии продолжили свой рост, увеличившись на 1,8% по отношению к маю 2018 года. При этом, Китай остается крупнейшим авторынком, потерявшим свой запал продаж в 2018 году, когда впервые за два десятилетия продажи автомобилей начали сворачиваться.