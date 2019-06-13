Расходы нижегородского бюджета снова вырастут, а дефицит нет

Нижний Новгород, , 06:28 — REGNUM В бюджет Нижегородской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предложено внести очередной пакет поправок, увеличив расходы и доходы на более чем 3,348 млрд рублей. Законопроект внесён губернатором Глебом Никитиным в комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания региона, но пока не рассмотрен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в конце апреля 2019 года депутаты уже наращивали доходную часть бюджета на 1,157 млрд рублей, а расходную — на 3,469 млрд рублей. Дефицит тогда был увеличен на 2,311 млрд рублей, до 10 603 млрд рублей.

В этот раз дефицит не изменится, но доходная и расходная части вырастут на 3 348 039,4 тыс. рублей: доходы — до 171 540 785,2 тыс. рублей, расходы — 182 144 560,2 тыс. рублей.

«Внесение изменений связано главным образом с необходимостью увеличения расходов на проведение текущего ремонта учреждений образования, здравоохранения и культуры, на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов, на реализацию проекта по поддержке местных инициатив, с изменением адресной инвестиционной программы, а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Этими же поправками плановые расходы и доходы областного бюджета на 2020 год предложено увеличить на 296,834 млн рублей, то есть до 169 319 020,8 тыс. рублей. Дефицит на 2020 год не предусмотрен.

Исполнение консолидированного бюджета Нижегородской области, по данным регионального минфина, за пять месяцев 2019 года по доходам составляет 82,3 млрд рублей, что выше аналогичного уровня 2018 года на 8 млрд рублей (на 10,7%), а по расходам — 72,7 млрд рублей. Областной бюджет по доходам исполнен на 70,4 млрд рублей, из которых неналоговые и налоговые доходы — 62,1 млрд рублей. Этот показатель превышает прошлогодние итоги на 8 млрд рублей (на 14,8%). По расходам областной бюджет выполнен на 60,5 млрд рублей. Таким образом, пока исполнение областного бюджета идёт с профицитом 9,9 млрд рублей.