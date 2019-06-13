На самых старых машинах в России ездят жители Дальнего Востока

Хабаровск, , 05:33 — REGNUM Жители Дальнего Востока ездят на самых старых машинах в России. К такому выводу пришли эксперты портала Авто.ру, проанализировавшие объявления о продаже подержанных авто. Наиболее старые машины покупают жители Камчатки, но и в остальных регионах ДФО транспортные средства не намного моложе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперты автомобильного портала пришли к выводу, что новый автомобиль по карману очень немногим дальневосточникам. Средний возраст авто в ДФО — 15 лет и 1 месяц. Самые старые автомобили покупают жители Камчатки — там средний возраст транспортного средства, которое покупают чаще всего, 17 лет и 9 месяцев.

В Хабаровском крае средний возраст машины — 15 лет и 3 месяца, в Приморье — 13 лет и 7 месяцев. ЕАО недалеко ушла от Камчатки — средний возраст автомобиля 17 лет и 1 месяц, в Приамурье — 15 лет и 9 месяцев. На Колыме средний возраст «народного авто» — 17 лет и 1 месяц, в Якутии — 14 лет, на Чукотке — 15 лет и 6 месяцев. В Забайкальском крае средний возраст машины составляет 15 лет и 2 месяца, а в Бурятии — 15 лет и 10 месяцев. На Сахалине средний возраст машины — 14 лет и 2 месяца.

Примерно также плохо обстоят дела в западной части России, в Калининградской области, где средний возраст автомобиля 15 лет и 7 месяцев.

А вот в Москве и Московской области средний возраст средства передвижения не превышает 9 лет и 3 месяцев. А самые «молодые» авто в России принадлежат жителям Татарстана — 8 лет и 5 месяцев средний возраст.

Стремительно беднеющие дальневосточники не могут, в большинстве, позволить себе новые автомобили и вынуждены приобретать «японки — бэушки».

С 2020 года вступят в силу поправки в закон о техосмотре, согласно которым, получить диагностическую карту без осмотра станет невозможно. Автомобиль придётся привезти на техосмотр, где его осмотрят и сфотографируют со всех сторон, а эксперты примут решение — может ли данное транспортное средство эксплуатироваться на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, ДФО оказался в «подвале» рейтинга бедности. «Опережающее развитие» федерального округа, длящееся уже седьмой год, привело к тому, что бедняков в ДФО больше, чем в среднем по России. Дальневосточники теряют рабочие места, беднеют и — уезжают в западные, южные и центральные районы России. Отрицательное миграционное сальдо в ДФО за 2018 год превысило 31 тыс. человек.