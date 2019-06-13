Власти Камчатки нарушали права производителей хлеба: прокуратура

Петропавловск-Камчатский, , 05:00 — REGNUM Прокуратура Камчатского края выявила нарушения прав производителей хлеба на полуострове чиновниками регионального правительства. Установлено, что, вопреки действующему законодательству, предпринимателям, производящим хлеб, отказывали в предоставлении субсидий на основании приказа регионального минсельхоза, согласно которому, отказ возможен в связи с отсутствием в бюджете денег на данные цели, то есть, фактически, производителям социально важного продукта не субсидировали расходы по доставке муки на полуостров из-за бездействия чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в прокуратуре Камчатского края, приказом минсельхоза утвержден порядок предоставления субсидии производителям хлеба. Согласно этому документу, одним из оснований отказа в субсидировании транспортных расходов по доставке муки на Камчатку может служить отсутствие в бюджете региона денег на эти цели в момент обращения предпринимателя.

«Таким образом, предпринимателям могут отказать не по зависящим от них причинам, а, фактически, из-за бездействия чиновников минсельхоза Камчатского края. Однако действующее законодательство предусматривает, что, принимая на себя обязанности по выделению субсидий производителям хлеба, минсельхоз обязан предусмотреть в бюджете средства на эти цели и учитывать их при формировании краевого бюджета», — сообщили в прокуратуре Камчатки.

Минсельхоз признал решение прокуратуры обоснованным и изменил документ о предоставлении субсидий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае растут цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Частные пекарни на «северах» на грани разорения — значительно подорожали мука (на 11%), топочный мазут (более, чем на 50%), коммунальные услуги и транспортные расходы (на 5%), упаковка (на 3%).

По словам хлебопеков из северных районов края, они не получают прибыли от своего бизнеса, находятся на грани разорения.

По данным на середину мая цены на хлеб в регионе выросли, в среднем, на 1 — 4 рубля.