Министр науки РФ проработал с «лидером России» образовательный проект

Екатеринбург, , 20:20 — REGNUM Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков обсудил с уральским финалистом конкурса «Лидер России» Дарьей Сенькиной её образовательный проект. Инициативу удалось проработать во время Петербургского международного экономического форума.

Министр стал наставником свердловского лидера и вместе с ней обговорил первые шаги по проекту. Дарья обратила внимание на проблемы, с которыми сталкиваются выпускники вузов при приёме на работу. Часто случается, что работодателя не устраивает уровень подготовки нового работника: где-то недостаёт навыков, где-то фундаментальных знаний.

Проблема — комплексная, полагает лидер.

«Зачастую материальная база университета не позволяет подготовить студента, она может быть уже устаревшей. Хотелось бы, чтобы выпускники сразу были бы нацелены на инновации», — считает конкурсант.

Знакомство с министром-наставником и обсуждение с ним своего проекта прошли в открытом режиме, не тет-а-тет.

«Это было волнительно», — признаёт Дарья. «Мы посмотрели, сможем ли мы друг друга понять и вместе взаимодействовать. Поразило то, что министр с полуслова понял, о чём я говорю. У него большая скорость реакции. В этом уже есть большой пример для подражания».

Также конкурсантку впечатлило, что федеральный чиновник продемонстрировал личностную вовлечённость в проблему. «Разговор с управленцем такого уровня — хороший урок для меня», — считает Дарья.

Теперь ей предстоит предложить конкретные решения вместе с календарным планом. Это будет сделано в самое ближайшее время. После этого Дарья будет в течение нескольких недель взаимодействовать с наставником, доводя проект до предметных очертаний. Речь может пойти как об изменении учебных программ в вузах, так и о более активном взаимодействии между предприятиями и учебными учреждениями.

«Работодатели и сами крайне заинтересованы в том, чтобы на более системном уровне разобрать эту ситуацию», — сказала конкурсант.

В «обычной жизни» Дарья является представителем екатеринбургской дирекции связи центральной станции связи — филиала РЖД. После победного выступления на конкурсе она желает другим лидерам и инноваторам смелости.

«Самое сложное — это первый шаг: начать дело, озвучить идею вслух, сделать первый звонок», — считает финалистка.

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