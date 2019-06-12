Ригу ждёт «вечная стройка» из-за Rail Baltica

Рига, , 17:43 — REGNUM В конце 2020 года на месте центрального вокзала Риги начнется строительство нового транспортного узла скоростной железной дорого Rail Baltica. Об этом сообщает новостной портал delfi.lvcо ссылкой на председателя правления строительной компании Rere grupa Гунтиса Аболтиньш-Аболиньша.

Как рассказал Аболиньш, уже сейчас ведутся проектные работы, подготовительные работы вблизи Рижского вокзала запланированы на середину или на вторую половину 2020 года. Сами же строительные работы по плану начнутся либо в конце 2020 года, либо в начале 2021 года, а закончатся лишь в 2026 году.

По мнению латвийского министра сообщения Талиса Линкайтса, с большой вероятностью работы на участке центрального вокзала Риги — самая сложная задача в реализации всего проекта Rail Baltica. При этом, отметил Линкайтс, эта ж/д линия может изменить жизнь жителей Риги и всей Латвии, став вызовом для проектировщиков и для жителей города и принеся развитие латвийским регионам.

Всего проект предусматривает полную перестройку железнодорожной инфраструктуры на участок в 2,6 км, рассказал член правления госкомпании Eiropasdzelzceļa līnijas Каспарс Вингрис. Он подчеркнул, что строительные работы будут влиять на весь центр латвийской столица, но по плану вокзал будет продолжать работать, а привокзальные улицы будут закрываться поочередно.

Согласно проекту, в центре Риге появится современный мультимодальный узел сообщения. Общая сумма проекта — 430,5 млн. евро, из которых 81−85% будет обеспечено из еврофондов, а остальная часть из латвийского бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году.

Несмотря на заявление ЕК, что проект остаётся одним из важнейших для ЕС, ещё в июле 2018 года появилась информация о возможном снижении финансирования проекта с 85% до 55%. Так как самостоятельно ни Латвия, ни Эстония с Литвой не в состоянии закончить данный проект, то его реализация может быть заморожена или растянута.

Напомним также, что в феврале 2019 года министр сообщения Латвии признал, что несмотря на планы, реализация проекта единой ж/д Прибалтики затягивается по меньшей мере на 2 — 2,5 года.

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