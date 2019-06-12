Зеленского «загрызет своя же стая», если он не снизит цены на газ — эксперт

Киев, , 16:28 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде нельзя переводить в шутку обещания снизить тарифы на газ, поскольку президента может «загрызть» своя же «стая». Об этом 12 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Владимир Шевченко.

Так Шевченко прокомментировал слова представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса, который заявил, что Зеленский шутил о снижении тарифов и отмене формулы «Роттердам+», по которой формируются цены на уголь при производстве электроэнергии.

«С такими шутками очень опасно играть, потому что мы знаем, как украинское общество склонно к революции. Такие заявления не стоит переводить в шутки. Это поймет и новая власть. Зеленский должен демонстрировать успехи. Если он не будет демонстрировать успехи, произойдет то, о чем писал Киплинг: «Акела промахнулся». Акела был вожаком стаи. Политика — это приблизительно такая же система и психология. Если Акела промахивается, стая его загрызает. Народ это прекрасно воспринимает», — сказал Шевченко.

По его словам, граждане Украины потребуют от Зеленского изменить тарифную политику после парламентских выборов и смены «кровавого режима» экс-президента Петра Порошенко.

«Люди понимают, что сейчас к нему не может быть претензий, у него нет власти. Все претензии к старой власти — антинародному, кровавому режиму. Его нужно окончательно снести в легитимный способ — переизбрать. Но когда он получит всю полноту власти и люди это поймут, они будут требовать от него всех тех вещей, которые они делегировали ему внутренне, но которые он им не обещал», — добавил Шевченко.

Как сообщалось, 12 июня представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский якобы не обещал снижения тарифов перед выборами.

«Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Если послушать, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20−30%, а может и больше», — рассказал Герус.

По его словам, Зеленский якобы шутил, когда обещал снизить тарифы и отменить формулу «Роттердам+».

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о «Роттердам+», что это коррупционная формула, но прямых обещаний он не давал», — рассказал Герус.

Напомним, 3 апреля ещё будучи кандидатом в президенты Зеленский требовал от президента Петра Порошенко отменить формулу «Роттердам+». 5 мая президент Зеленский заявил, что пока весь мир движется в направлении инноваций в сфере энергетики, Украина потребляет уголь, за который платит по формуле «Роттердам +».

«Недавно Великобритания неделю прожила без угля. Британцы показывают, что весь мир отходит от угля. У них «Роттердам минус», а у нас — «Роттердам плюс». Это два совершенно разных мировоззрения. Мы с вами не можем все изменить. Но мы должны инновационно меняться, иначе у нашей страны нет шансов», — заявил Зеленский.