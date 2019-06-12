Глава Волгоградского УФАС заявил о «крышевании» похоронного бизнеса

Волгоград, , 14:36 — REGNUM Волгоградское УФАС направило в Арбитражный суд заявление о возобновлении производства по делу о признании недействительными дополнительных соглашений к договорам между мэрией и ЗАО «РП «Память». Об этом заявил руководитель УФАС Роман Лучников, комментируя вынесенное в начале июня решение Девятого арбитражного апелляционного суда (Москва). Этим постановлением отменено решение суда первой инстанции и отказано ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» в удовлетворении требований о признании недействительными решения и предписания ФАС России (Москва) о наличии антиконкурентного сговора между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «РП «Память».

Противостояние между антимонопольной службой и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» идет уже почти два года. Речь идет о дополнительных соглашениях, которые заключили департамент городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», — о продлении на 10 лет срока действия договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и о продлении договора на осуществление погребения граждан. ФАС квалифицировал эти действия как нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ: в соответствии с ним запрещены ограничивающие конкуренцию соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, подобные соглашения трактуются как антиконкурентный сговор.

«Московский суд, поддержав ФАС России, указал также, что преимущества, которые получает ЗАО «РП «Память» на рынке ритуальных услуг, осуществляя работы по содержанию кладбищ, для него важнее, чем получение оплаты за выполнение данных работ, следовательно, оно имеет экономический интерес в сохранении договорных отношений по содержанию кладбищ даже на безвозмездной основе», — сообщили в Волгоградском УФАС.

Глава регионального УФАС Роман Лучников назвал решение суда важным результатов в борьбе за наведение порядка на рынке ритуальных услуг.

«Помимо необходимости прекращения антиконкурентного сговора во исполнение выданного ФАС России предписания, могу сказать, что имеются основания для рассмотрения правоохранительными органами действий должностных лиц, заключивших указанное антиконкурентное соглашение, на предмет наличия в них уголовных преступлений, например, превышения должностных полномочий. Мы со своей стороны уже вчера подали заявление в Арбитражный суд Волгоградской области о возобновлении производства по делу о признании недействительными дополнительных соглашений к соответствующим договорам между администрацией Волгограда и ЗАО «РП «Память» (судебное дело № А12−23 418/2017). Мы продолжим свою борьбу, в связи с чем хочу выразить признательность журналисту Ивану Голунову, который уже проделал большую работу по освещению той, без преувеличения можно сказать чудовищной ситуации, которая сложилась сегодня во многих регионах России в сфере оказания ритуальных услуг», — отметил Лучников.

Глава Волгоградского УФАС также подчеркнул, что «такая уродливая ситуация могла сложиться не просто при попустительстве, а при непосредственном участии различного рода представителей правоохранительных органов, чиновников и депутатов в её создании».

«Здесь обращает на себя внимание неспособность, нежелание или незаинтересованность (или, наоборот, заинтересованность?) волгоградской полиции при разрешении конфликтных ситуаций на кладбищах, особенно связанных с недопуском на кладбища «не-Памяти», разобраться в ситуации и обеспечить соблюдение законов и общественного порядка. Кроме того, сейчас могу немного рассказать, что в отношении одного из вчерашних волгоградских «персонажей» имеется задокументированная информация, свидетельствующая о «крышевании» данным «персонажем» похоронного бизнеса. Не исключаю, что эта информация в какой-то степени также послужила основанием вчерашних задержаний и будет реализована в рамках проводящихся сейчас расследований. Думаю, этого ждут очень многие волгоградцы», — заявил Лучников.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня был задержан бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев — в рамках расследования дела о покушении на губернатора Андрея Бочарова. 11 июня Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте экс-главы следственного управления по обвинению в теракте. Сам Музраев свою вину отрицает.