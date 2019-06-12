Таксистам в Грузии придется взять кредиты

Тбилиси, , 14:11 — REGNUM Тбилисским таксистам, которые занимаются этим видом «бизнеса», точнее содержания собственной семьи, придется поменять используемые ныне для перевозки пассажиров автомобили на более новые. А так как денег у большинства владельцев такси на эти цели нет, правительство столицы Грузии решило пойти им навстречу и договорилось с банками о выделении владельцам такси «дешевых кредитов» на покупку нового автомобиля.

Специальное заявление на этот счет сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства Тбилиси 12 июня.

Он подчеркнул, что столичные власти в рамках запланированной реформы сектора такси уже и так многое уступило гражданам, а сейчас выступает с новым специальным предложением и специальной программой, в рамках которой водители смогут заменить свои старые машины на новые.

«Реформа такси очень важна для нашей транспортной политики. Мы очень много встреч проводим с водителями такси, пошли на многие уступки, делаем все, чтобы содействовать людям, осуществляющим этот сервис. Но, с другой стороны, автомобили в столице должны быть в нормальном состоянии, чистыми, исправными, потому что такси — это еще и лицо города. И такой подход применяется во всех городах», — пояснил Каха Каладзе.

А так как по новым условиям банки не могут выдать кредиты гражданам, доходы которых нигде не учитываются и в банки не начисляются, а в случае большинства таксистов это именно так, потому что плату за проезд они берут с пассажиров наличными, мэрия договорилась с рядом банков, что те будут выдавать льготные кредиты именно водителям такси.

«В ближайшие дни сами банки выступят с конкретными предложениями таксистам», — пообещал мэр.

От себя лишь отметим, что таким путем столичные власти принудят людей, занимающихся самостоятельными перевозками пассажиров, либо отказаться от привычного вида деятельности и поискать иной источник дохода, либо взять на себя новое кредитное обязательство и купить новый автомобиль. А большую часть доходов от перевозки пассажиров направлять на погашение «льготного и дешевого», но все же кредита. Нетрудно прийти к выводу, что в результате такой реформы реальная выручка таксистов уменьшится, а чтобы не пострадать самим, они увеличат плату за проезд для населения. Учитывая, что с 1 июля почти на год Тбилисский метрополитен сократит работу на 1 час и вместо 24:00 часов будет закрываться в 23:00, поток пассажиров, пользовавшихся этим видом транспорта, переориентируется на такси. Так что деньги в конечном счете будут изыматься из карманов рядовых потребителей, получающих пенсию в размере 200 лари (около $73) или стабильную зарплату, в среднем около 500 лари в месяц (менее $184). Впрочем, стоимость проезда в тбилисских такси уже резко подорожала. Если раньше доехать от центра города до окраинного района можно было за 6−7 лари, сегодня таксисты просят за это же расстояние уже 11−15 лари. В пересчете на километры получается, что 1 километр пути на такси в Тбилиси стоит почти 1 лари.