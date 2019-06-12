«Илим» инвестирует $3 млрд в развитие сибирских комбинатов

Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Объём инвестиций группы «Илим» в модернизацию и строительство мощностей на сибирских комбинатах, составит в текущем периоде порядка $3 млрд (более 190 млрд рублей по текущему курсу), сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на генерального директора Ксению Соснину.

По её словам, инвестиции в развитие мощностей будут направлены для последующего наращивания экспортного потенциала предприятия, в частности для увеличения поставок в Китай.

«Сегодня суммарный объем российского экспорта в Китай составляет порядка $100 млрд. В этой сумме наша доля — более 1% (выручка «Илима» от поставок в Китай — ок $1,2 млрд). Чтобы повысить этот показатель и внести свой вклад в увеличение показателя по несырьевому экспорту России, компания сегодня инвестирует порядка $3 млрд в модернизацию и строительство мощностей на сибирских комбинатах», — сказала Соснина на встрече с журналистами азиатских СМИ.

Она добавила, что большая часть инвестиций будет направлена на увеличение производства картона. В планах предприятия — увеличение к 2023 году объёма выпуска на 1 млн тонн готовой продукции в год (700 тыс. тонн — картона и 300 тысяч — целлюлозы), а за пять лет группа планирует нарастить объём экспорта в Китай ещё на 60%.

Группа «Илим» — один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности в мире. Годовой объём производства предприятий группы превышает 3,4 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции, которая поставляется более чем в 70 стран мира.

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