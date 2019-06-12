Среда, 12 Июня 2019 года
10:38:06 МСК

Аренда земли в рекреационных зонах Кургана подорожает с июля в 30 раз

Экономика

Если земельный участок не используется по назначению, годовой размер арендной платы увеличится в двое

Аренда земли в рекреационных зонах Кургана подорожает с июля в 30 раз
Питер Пауль Рубенс. Пейзаж с замком Стен и парком

Курган, 12 июня 2019, 10:25 — REGNUM  В Кургане с 1 июля 2019 года аренда земельных участков в рекреационных зонах с 0,5% от кадастровой стоимости повышена до 15%. То есть в 30 раз. Данные поправки депутаты местного парламента внесли в Положение о порядке определения размера, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, предоставленные в аренду без торгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации Кургана.

«Повышение арендной платы предусмотрено в целях стимулирования вовлечения в оборот арендованных земельных участков, деятельность на которых не осуществляется», — отметила директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений города Кургана Елена Иванова.

В случае, когда земельный участок не используется в соответствии с видом разрешенного использования или не эксплуатируется вообще, годовой размер арендной платы будет рассчитывать с применением повышающего коэффициента 2, то есть в двойном размере.

Отметим, в феврале 2019 года общественники забили тревогу, что казна Кургана теряет миллионы рублей на дешёвой аренде муниципальной земли. И обратили внимание надзорных органов на странные преференции для арендатора городского сада и участка Рябковского лесопарка в районе Голубых озёр. Были вопросы и по другим арендаторам, и их накопилось довольно много. Ответы на них ищутся сейчас в кабинетах силовиков. Глава города Кургана Сергей Руденко покинул должность 4 марта 2019 года по собственному желанию.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественники: «Курган теряет десятки миллионов на аренде земли»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парки, зоны отдыха и ботанические сады в городах России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить