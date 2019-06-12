Сразу два китайских бренда вошли в десятку самых дорогих в мире

Пекин, , 10:07 — REGNUM Китайский гигант электронной коммерции Alibaba и один из лидеров области высоких технологий Tencent вошли в список десяти самых дорогих брендов мира, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Alibaba прибавила в стоимости 16% за прошедший год и теперь оценивается в $131,2 млрд. Компания поднялась в рейтинге на две строчки и занимает седьмую позицию, впервые опередив Tencent и став самым дороги китайским брендом по версии базы данных BrandZ.

Шэньчэньская компания Tencent, известная популярными приложениями для обмена сообщений вроде QQ и WeChat расположилась на восьмой строчке рейтинга, уступив три места в сравнении с предыдущим годом. Компания потеряла в стоимости 27%, подешевев до $130,9 млрд.

Американский гигант Amazon оценивается в $315,5 млрд и демонстрирует внушительный рост стоимости на 52% в сравнении с 2018 годом. Таким образом, он стал самым дорогим брендом по версии BrandZ.

Пять из 10 самых дорогих брендов мира представляют технологические компании вроде Apple, занявшей в 2019 году второе место. Её стоимость оценивается в $309,5 млрд. На третьем месте расположилась Google с ее $309 млрд.