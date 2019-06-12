Брянский машиностроительный завод запустил участок высокоточных измерений

Брянск, , 09:34 — REGNUM Инновационное метрологическое оборудование — лазерный трекер для 3D-измерения крупногабаритных деталей и установок — задействовали специалисты Брянского машиностроительного завода (БМЗ) в процессах контроля качества продукции, сообщила пресс-служба предприятия.

Для рационального функционирования трекера на заводе оборудован специальный участок, в настоящее время работает в тестовом режиме. Основной сферой применения нового оборудования станет выполнение замеров пространственных размеров на раме тележки тепловоза после механической обработки.

Первое тестирование ресурсного потенциала трекера прошло на раме маневрового тепловоза. После механической обработки специалисты провели замеры пространственных размеров этого масштабного объекта. В область исследований попали элементы рамы, предназначенные для установки дизеля и опорно-возвращающих устройств. Полученные данные позволят оценить возможности оптимизации технологии сборки.

Брянский машиностроительный завод специализируется на производстве маневровых и грузовых тепловозов, запчастей для железнодорожного транспорта, вагонов-хопперов. Предприятие входит в состав АО «Трансмашхолдинг». Выручка предприятия в 2018 году превысила 26 млрд рублей.

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