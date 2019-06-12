Сельхозпредприятиям России обеспечат ускоренный выход на экспортные рынки

Москва, , 09:11 — REGNUM Россельхозбанк и Российский экспортный центр (РЭЦ) реализуют совместную программу ускоренного выхода на экспортные рынки для производителей отечественной продукции агропромышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба РЭЦ.

В пилотной программе примут участие пять предприятий — производителей продуктов питания, для каждого из которых будут сформированы индивидуальные дорожные карты по выходу на внешние рынки на основе оценки экспортной зрелости. Клиентские менеджеры Россельхозбанка будут сопровождать компании на всем пути экспортного цикла.

«Сегодня перед аграриями страны стоит задача по двукратному увеличению экспорта продукции АПК. Для достижения этой цели необходимо, чтобы на международный рынок выходило как можно больше новых компаний», — пояснил первый заместитель председателя Россельхозбанка Кирилл Левин.

В свою очередь старший вице-президент РЭЦ Алексей Кожевников напомнил, что цель по достижению экспорта продукции АПК в $45 млрд к 2024 году была поставлена президентом России Владимиром Путиным в майском указе № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Кожевников добавил, что объём экспорта продукции АПК вырос с $17,8 млрд в 2016 году до $25,8 млрд в 2018 году.

Читайте также: Медведев: объём экспорта сельхозпродукции должен достичь 45 млрд долларов