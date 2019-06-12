Среда, 12 Июня 2019 года
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Курс юаня опустился до отметки 6,8932 за доллар США

Экономика

Тенденция к девальвации китайской валюты сохраняется

Пекин, 12 июня 2019, 08:24 — REGNUM  Курс юаня ослаб на два базисных пункта до уровня 6,8932 за доллар США, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Очередное ослабление, хоть и носит символический характер, однако отражает образовавшуюся в последние недели тенденцию. Так, 11 июня ослабление составило 5 базисных пунктов.

По мнению ряда экспертов, власти Китая целенаправленно девальвируют юань в качестве ответной меры на развязанные со стороны США торговые войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Юань ослаб до отметки 6,8930 за доллар США

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