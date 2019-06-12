Среда, 12 Июня 2019 года
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«В светлое будущее — благодаря спирту!» — Трамп

Экономика

У фермеров появятся новые возможности

Де-Мойн, США, 12 июня 2019, 04:42 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа разрешило использовать круглогодично автомобильное топливо Е15, состоящее на 15% из этанола и на 85% из бензина. Об этом американский президент отчитался в ходе своего выступления перед фермерами в штате Айова.

«Сегодня здесь, в Айове, мы чествуем драгоценное фермерское наследие Америки. Мы приветствуем ваш вклад в энергетическую независимость США, а также мы празднуем скорое наступление светлого будущего, которое мы создаем вместе с помощью чистого и доступного АМЕРИКАНСКОГО СПИРТА!» — заявил Трамп.

Предполагается, что, благодаря этому решению, в стране повысится спрос на этиловый спирт, который в Айове, как правило, производят из кукурузы. Американские фермеры поприветствовали это решение и увидели в нем возможности для более масштабного производства и сбыта кукурузы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пообещал направить вырученные от торговых пошлин на китайские товары деньги в помощь американским фермерам. По его словам, фермеры получат материальную помощь в размере $16 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп пустит китайские миллиарды на помощь американским фермерам

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Сельское хозяйство
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