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Bank of China размещает акции на внутреннем рынке

Экономика

Объем эмиссии по условиям финансовых властей КНР не может превышать 1 млрд юаней

Пекин, 11 июня 2019, 22:29 — REGNUM  Коммерческий Bank of China (Банк Китая) получил разрешение Комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью КНР на эмиссию привилегированных акций на сумму «не более, чем 1 млрд юаней», для распространения на внутреннем рынке, сообщает 11 июня Синьхуа.

Соответствующее информационное письмо банком направлено в адрес Шанхайской фондовой биржи. Дополнительная эмиссия объясняется высокой эффективностью привлечения внутренних инвестиций. К концу 2018 года коэффициент проблемных кредитов банка составил 1,42% и уменьшился по сравнению с 2017 годом.

Отметим, что Bank of China контролируется Госсоветом КНР через государственную инвестиционную компанию. В состав миноритарных акционеров также входят американские инвесторы.

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Экономика Китая
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