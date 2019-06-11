Bank of China размещает акции на внутреннем рынке

Пекин, , 22:29 — REGNUM Коммерческий Bank of China (Банк Китая) получил разрешение Комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью КНР на эмиссию привилегированных акций на сумму «не более, чем 1 млрд юаней», для распространения на внутреннем рынке, сообщает 11 июня Синьхуа.

Соответствующее информационное письмо банком направлено в адрес Шанхайской фондовой биржи. Дополнительная эмиссия объясняется высокой эффективностью привлечения внутренних инвестиций. К концу 2018 года коэффициент проблемных кредитов банка составил 1,42% и уменьшился по сравнению с 2017 годом.

Отметим, что Bank of China контролируется Госсоветом КНР через государственную инвестиционную компанию. В состав миноритарных акционеров также входят американские инвесторы.