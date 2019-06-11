АБИИ выделил Непалу кредит на строительство ГЭС

Катманду, , 22:05 — REGNUM Гидроэнергетический проект в Непале получил кредит в размере 90 млн долларов от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который одобрен советом директоров банка как первый проект в этой стране, сообщает 11 июня Синьхуа.

Соответствующий проект Upper Trishuli-1 строится для увеличения электрогенерации в Непале почти на 20%, что уменьшит катастрофическую нехватку электроэнергии. ГЭС мощность в 216 МВт будет возведена на реке Тришули.

«Мы уверены, что наши инвестиции продемонстрируют другим частным инвесторам жизнеспособность сектора устойчивой энергетики Непала», — заявил генеральный директор АБИИ по инвестиционным операциям Ли Дун-ик.