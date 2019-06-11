Вторник, 11 Июня 2019 года
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АБИИ выделил Непалу кредит на строительство ГЭС

Экономика

Проект призван компенсировать дефицит электроэнергии в этой стране

Катманду, 11 июня 2019, 22:05 — REGNUM  Гидроэнергетический проект в Непале получил кредит в размере 90 млн долларов от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который одобрен советом директоров банка как первый проект в этой стране, сообщает 11 июня Синьхуа.

Соответствующий проект Upper Trishuli-1 строится для увеличения электрогенерации в Непале почти на 20%, что уменьшит катастрофическую нехватку электроэнергии. ГЭС мощность в 216 МВт будет возведена на реке Тришули.

«Мы уверены, что наши инвестиции продемонстрируют другим частным инвесторам жизнеспособность сектора устойчивой энергетики Непала», — заявил генеральный директор АБИИ по инвестиционным операциям Ли Дун-ик.

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Гидроэнергетика
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