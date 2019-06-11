Вторник, 11 Июня 2019 года
21:34:31 МСК

В Костроме за 2 года должны построить 4 детских сада

Экономика

Если это случится, детсады Костромы смогут принять дополнительные 1120 детей

Кострома, 11 июня 2019, 21:34 — REGNUM  Четыре дошкольных учреждения с ясельными группами планируется построить в крупных развивающихся районах Костромы до конца 2021 года. Детские сады будут создаваться в рамках национального проекта «Демография».

Как сообщает пресс-служба областной администрации, сейчас строится два детских сада с ясельными группами в густонаселенных районах Костромы — на улицах Профсоюзной и Санаторной, которые смогут принять 560 малышей от 2 месяцев до 3 лет.

Планируется, что оба дошкольных учреждения будут сданы в эксплуатацию до конца 2019 года. Общий объем финансирования превышает 450 миллионов рублей.

Кроме того, между Министерством просвещения РФ и администрацией Костромской области заключено соглашение о предоставлении области субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В рамках госпрограммы в 2020—2021 годах в Костроме будут построены еще два детских сада по 280 мест каждый — в Заволжье и в районе поселков Волжский и Первый.

Проектные работы планируют завершить до конца августа 2019 года.

На сегодняшний день в Костромской области местами в детских садах обеспечены все дети в возрасте от трёх лет. В 27 муниципальных образованиях дошкольные учреждения принимают всех детей в возрасте от 1,5 лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обеспеченность детскими садами и яслями
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить