В Костроме за 2 года должны построить 4 детских сада

Кострома, , 21:34 — REGNUM Четыре дошкольных учреждения с ясельными группами планируется построить в крупных развивающихся районах Костромы до конца 2021 года. Детские сады будут создаваться в рамках национального проекта «Демография».

Как сообщает пресс-служба областной администрации, сейчас строится два детских сада с ясельными группами в густонаселенных районах Костромы — на улицах Профсоюзной и Санаторной, которые смогут принять 560 малышей от 2 месяцев до 3 лет.

Планируется, что оба дошкольных учреждения будут сданы в эксплуатацию до конца 2019 года. Общий объем финансирования превышает 450 миллионов рублей.

Кроме того, между Министерством просвещения РФ и администрацией Костромской области заключено соглашение о предоставлении области субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В рамках госпрограммы в 2020—2021 годах в Костроме будут построены еще два детских сада по 280 мест каждый — в Заволжье и в районе поселков Волжский и Первый.

Проектные работы планируют завершить до конца августа 2019 года.

На сегодняшний день в Костромской области местами в детских садах обеспечены все дети в возрасте от трёх лет. В 27 муниципальных образованиях дошкольные учреждения принимают всех детей в возрасте от 1,5 лет.