Псковская область готова первой включиться в программу развития села

Псков, , 20:59 — REGNUM Власти Псковской области намерены сделать «всё возможное, чтобы максимально полно и активно войти в государственную программу комплексного развития сельских территорий». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 11 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с представителями областных агропромышленных предприятий, которое провёл в Пскове заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев.

«Псковская область, если не первой, то точно в тройке регионов, которые должны попасть в государственную программу комплексного развития сельских территорий», — заявил Ведерников.

По его словам, основная часть проблем региона отражена в национальных проектах, «но не настолько, насколько нам нужно».

«Федеральный центр при поддержке региона должен поддерживать инициативы муниципального уровня. Это будет всенародная государственная программа с участием каждого жителя села. Также к этой работе должны подключиться и представители аграрного сектора», — отметил вице-премьер Алексей Гордеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госпрограмму комплексного развития села подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в начале июня.

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Программа ставит целью сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%. Сроки реализации программы — 2020−2025 годы.

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