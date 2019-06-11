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«Для рынка нефти центральным вопросом являются перспективы спроса»

Экономика

Мировая экономика столкнулась с «большим количеством негативных сюрпризов»

Лондон, 11 июня 2019, 20:23 — REGNUM  Возможное падение мирового спроса на нефть из-за торговой войны США и Китая является центральным фактором для цен на нефть, 11 июня передает агентство Reuters.

«Для рынка нефти центральным вопросом являются перспективы спроса», — уверен аналитик Again Capital LLC Джон Килдуфф.

По словам аналитика, за последние недели нефтяной рынок и мировая экономика столкнулась с «большим количеством негативных сюрпризов» из-за торговой войны США и Китая.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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