Лондон, , 20:23 — REGNUM Возможное падение мирового спроса на нефть из-за торговой войны США и Китая является центральным фактором для цен на нефть, 11 июня передает агентство Reuters.

«Для рынка нефти центральным вопросом являются перспективы спроса», — уверен аналитик Again Capital LLC Джон Килдуфф.

По словам аналитика, за последние недели нефтяной рынок и мировая экономика столкнулась с «большим количеством негативных сюрпризов» из-за торговой войны США и Китая.

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