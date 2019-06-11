Нефть «застыла на месте»

Лондон, , 20:17 — REGNUM Мировые цены на нефть находятся вблизи уровня открытия и слабо меняются в ходе торгов, 11 июня передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent упала в цене на 7 центов (0,11%), до 62,22 за баррель. Дневной диапазон «мирового эталона» составляет от $62,02 до $62,88 за баррель.

Нефть марки WTI выросла в цене на 4 цента (0,08%), до $53,30 за баррель. WTI находится в диапазоне от $53,16 до $54,04 за баррель.

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