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Нефть «застыла на месте»

Экономика

Мировые цены на нефть слабо меняются в ходе торгов

Лондон, 11 июня 2019, 20:17 — REGNUM  Мировые цены на нефть находятся вблизи уровня открытия и слабо меняются в ходе торгов, 11 июня передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent упала в цене на 7 центов (0,11%), до 62,22 за баррель. Дневной диапазон «мирового эталона» составляет от $62,02 до $62,88 за баррель.

Нефть марки WTI выросла в цене на 4 цента (0,08%), до $53,30 за баррель. WTI находится в диапазоне от $53,16 до $54,04 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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