Рязанской области нужны деньги на школы, онкобольных и пожилых людей

Рязань, , 20:13 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов обратился к Совету федерации с просьбой помочь в получении федерального финансирования для ряда социальных объектов, сообщает ИА REGNUM. Тема обсуждалась 11 июня в Совете Федерации в ходе «Часа регионов РФ».

«За последние два года в сфере здравоохранения у нас наметилась устойчивая положительная динамика. Мы одними из первых в России начали проект «Бережливая поликлиника», и Рязанская область вошла в тройку лучших регионов по его реализации. К проекту в 2019 году присоединятся свыше 50 медорганизаций области. В сентябре 2019 года мы также завершим строительство городской клинической больницы скорой помощи, где будут сосредоточены практически все возможности современной медицины.

Но нам остро необходим новый лечебный корпус по онкологии. Стоимость проекта составляет почти 5 миллиардов 400 миллионов рублей, и конечно мы просим поддержать наши усилия по выделению федеральных средств на этот крайне важный для наших жителей объект», — заявил Любимов.

Также губернатор затронул проблему безопасности и комфортного проживания пожилых людей и инвалидов в стационарных социальных учреждениях. По его словам, в Рязанской области 11 таких учреждений расположены в зданиях, не соответствующих требованиям пожарной безопасности. Проблему может решить строительство нового здания. Любимов попросил финансовой помощи и на строительство школы №1 в городе Сасово, ученики которой сейчас распределены по другим учреждениям.

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко пообещала оказать максимальную поддержку региону. Все предложения и рекомендации, озвученные в ходе Дней Рязанской области в Совете федерации, будут отражены в документе о господдержке региона, который примут на заседании Совфеда 25 июня.

«Действительно, много сделано за последние годы. Рада, что в этом году запланировано открытие новой больницы скорой помощи… Совершенно справедливо ставится вопрос о строительстве областного онкологического диспансера. Это необходимо, и надо также подключиться федеральному центру, помогать…

Работать есть над чем, статистика не лучшая. К сожалению, это характерно не только для Рязанской области: и в других субъектах на протяжении нескольких лет сохраняется естественная убыль населения и сокращается рождаемость. Ежегодно население области сокращается на несколько тысяч человек. Эта ситуация требует дополнительного анализа. Нужно понять, чего не хватает, и на этом сосредоточить усилия», — отметила Матвиенко.

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