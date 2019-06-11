Вторник, 11 Июня 2019 года
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Минэнерго США понизило прогноз по ценам на нефть в 2019 году

Экономика

Средняя стоимость барреля Brent в текущем году может составить $66,64

Вашингтон, 11 июня 2019, 19:39 — REGNUM  Министерство энергетики США понизило свой прогноз по цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent на 2019 году. Об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).

Оценка среднегодовой цены на нефть Brent понижена с прежних $69,69 до $66,64 за баррель. Прогноз на 2020 год сохранён на уровне $67 за баррель.

Ведомство также снизило прогноз по цене на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в 2019 году с $62,79 до $59,29 за баррель. Прогноз на 2020 году остался прежним — $63 за баррель.

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