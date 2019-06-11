Минэнерго США понизило прогноз по ценам на нефть в 2019 году

Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Министерство энергетики США понизило свой прогноз по цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent на 2019 году. Об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).

Оценка среднегодовой цены на нефть Brent понижена с прежних $69,69 до $66,64 за баррель. Прогноз на 2020 год сохранён на уровне $67 за баррель.

Ведомство также снизило прогноз по цене на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в 2019 году с $62,79 до $59,29 за баррель. Прогноз на 2020 году остался прежним — $63 за баррель.