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В Туркмении начнут производить синтепон

Экономика

Производство будет дислоцироваться в Ашхабаде

Ашхабад, 11 июня 2019, 19:01 — REGNUM  В столице Туркмении откроют цех по производству синтепона. Установкой и наладкой линии по производству этого синтетического материала займется турецкая компания Norsel International Insaat Dis Ticaret Sanayi, пишет «Туркменистан. Золотой век».

Производство утеплителя для верхней одежды, наполнителя для одеял и прочих текстильных изделий будет базироваться на Ашхабадском хлопчатобумажном комбинате, являющемся старейшим текстильным предприятием страны.

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Экономика Туркмении
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