В Туркмении начнут производить синтепон

Ашхабад, , 19:01 — REGNUM В столице Туркмении откроют цех по производству синтепона. Установкой и наладкой линии по производству этого синтетического материала займется турецкая компания Norsel International Insaat Dis Ticaret Sanayi, пишет «Туркменистан. Золотой век».

Производство утеплителя для верхней одежды, наполнителя для одеял и прочих текстильных изделий будет базироваться на Ашхабадском хлопчатобумажном комбинате, являющемся старейшим текстильным предприятием страны.

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