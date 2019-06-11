Доходы бюджета Ямала показывают положительную динамику

Салехард, , 18:57 — REGNUM На Ямале объём доходов, поступивших в консолидированный бюджет автономного округа за пять месяцев 2019 года, составил 128,5 млрд рублей, или 59% годового плана. Это на 38% выше уровня 2018 года. Об этом заявила директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова 11 июня 2019 года.

По итогам пяти месяцев 2019 года 96% доходов окружного бюджета сформированы за счёт поступлений налога на прибыль организаций (53% в общем объёме доходов окружного бюджета), налога на имущество организаций (30%) и налога на доходы физических лиц (13%).

Основные налогоплательщики традиционно — это предприятия топливно-энергетического комплекса «Газпром», «Новатэк», «Газпром нефть», «Роснефть» и их дочерние организации. На их долю поступлений в бюджет приходится более 70% доходов бюджета Ямала.

По расходам окружной бюджет исполнен в сумме 71 млрд рублей, или на 35% от плановых показателей, и выше аналогичного показателя 2018 года на 24%.

По словам Альбины Свинцовой муниципалитеты региона обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами, имеют устойчивую финансовую самостоятельность. Объём муниципального долга по сравнению с началом года снизился на 67% и составил 27 млн рублей.

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