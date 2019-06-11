Татария готовится открыть представительства в Германии и Японии

Казань, , 17:57 — REGNUM Татария планирует открыть представительства республики в Германии и Японии. Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, соответствующая работа с партнерами из Германии ведется уже давно, и открытие представительства прописано в качестве одного из мероприятий соглашения между сторонами. Представительство планируется открыть в Лейпциге (Саксонии). Этот вопрос обсуждался на ПМЭФ главой республики Рустамом Миннихановым и премьер-министром Саксонии Михаэлем Кречмером.

«Думаю, в ближайший месяц-два уже будет представительство», — цитирует министра «Бизнес-online».

Напомним, в настоящее время представительства республики работают в Казахстане, Китае, на Кубе, в Финляндии, Швейцарии, Турции, во Франции, в Азербайджане, ОАЭ и Чехии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе ПМЭФ-2019 Татария заключила 31 соглашение на общую сумму более 75 млрд рублей.

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