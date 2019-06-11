Статистики: граждане Италии экономят на одежде и отдыхе

Рим, , 17:55 — REGNUM Граждане Италии, которым необходимо экономить, стараются делать это при покупке одежды и организации отдыха, сообщили во вторник, 11 июня, в национальной службе статистики Istat.

48,9% граждан, которые покупали одежду в последний год, отметили, что старались экономить на этой статье расходов. Аналогичный показатель в отношении отдыха — 39,3%.

Ранее в службе сообщили, что средний уровень расходов итальянской семьи в 2018 году остался на уровне 2017 года и составил 2571 евро в месяц.