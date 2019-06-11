Вторник, 11 Июня 2019 года
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Статистики: граждане Италии экономят на одежде и отдыхе

Экономика

Общий уровень расходов остается прежним

Рим, 11 июня 2019, 17:55 — REGNUM  Граждане Италии, которым необходимо экономить, стараются делать это при покупке одежды и организации отдыха, сообщили во вторник, 11 июня, в национальной службе статистики Istat.

48,9% граждан, которые покупали одежду в последний год, отметили, что старались экономить на этой статье расходов. Аналогичный показатель в отношении отдыха — 39,3%.

Ранее в службе сообщили, что средний уровень расходов итальянской семьи в 2018 году остался на уровне 2017 года и составил 2571 евро в месяц.

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Экономика Италии
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