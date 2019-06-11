Эльвиру Набиуллину призвали не радоваться росту объёмов кредитования в РФ

Москва, , 17:53 — REGNUM Рост задолженности граждан РФ перед банками — серьёзная проблема для экономики РФ, так как он не сопровождается ростом производства, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 11 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов Всемирного банка, которые назвали значительный рост в сегменте розничного кредитования в рублях одним из факторов, угрожающих росту экономики РФ.

«Недавно Набиуллина высказалась в том смысле, что бояться роста кредитования не надо, так как, мол, в США и в Европе доля потребительского кредитования намного выше, чем в России, — сказал Комолов. — Но там намного выше доходы населения и намного ниже процентная ставка. В некоторых европейских странах можно получать ипотеку под отрицательную ставку, которая возникает тогда, когда темпы экономического роста низки, и государство хочет через отрицательные процентные ставки стимулировать сокращение накопления у граждан. Хранить деньги в банке становится невыгодно, и люди начинают их тратить. В США тоже ставка все ещё низка, хотя она несколько подросла за время правления Трампа».

В такой ситуации, как отметил экономист, брать кредиты в западном мире не так накладно, как в РФ.

«У нас из-за низких доходов населения мы получаем куда большие риски, связанные с ростом объёмов кредитования, чем западные страны. Поэтому учитывая, что общий объём задолженности граждан перед банками превысил 15 трлн рублей и в этом году прирос ещё на 500 млрд, это становится проблемой, так как этот кредитный рост не сопровождается ростом производства», — констатировал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ОНФ, по итогам первого квартала 2019 года совокупная задолженность жителей РФ по банковским кредитам составила 15,444 трлн руб., увеличившись на 4% с начала года. По сравнению с первым кварталом 2018 г. объём задолженности вырос на 23,3%.

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