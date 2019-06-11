Торговая война США и Китая обрушит мировые цены на нефть – мнение

Москва, , 17:39 — REGNUM Торговая война Китая и США уже понизила мировые цены на нефть на 10 долларов за баррель, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 11 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Всемирного банка, который назвал резкое падение цен на нефть одним из факторов, угрожающих росту экономики РФ.

«Я бы согласился с тем, что есть риск падения цен на нефть, — сказал Комолов. — Мы сейчас уже видим обострение противостояния США и КНР, которое означает сокращение темпов промышленного производства в Китае, а значит, сокращение спроса на нефть со стороны Китая. Как следствие, цена на нефть будет иметь тенденцию к падению. Даже если производства перенесут назад в США, у Америки большой запас собственной нефти, и она не так сильно зависит от импорта углеводородов, как Китай. По этой причине спрос на нефть будет сокращаться, если картель ОПЕК не предпримет меры для стимулирования цен на товар».

При этом экономист обратил внимание на то, что ситуация с мировыми ценами на нефть существенным образом отличается от того положения дел, которое наблюдается со стоимостью остальных товаров.

«По закону стоимости Маркса, в процессе технологического развития стоимость всех товаров должна снижаться, — сказал Комолов. — Мы видим, как товары дешевеют, становятся более доступными. Пара сапог 100 лет назад была гораздо менее доступна, чем сегодня. При этом нефть показывает ровно обратные тенденции. Сегодня она стоит намного больше, чем в XX веке, хотя её трудовая стоимость естественно снизилась из-за большей автоматизации производства. Потребность в нефти, безусловно, растёт, но растут и масштабы добычи. Эффект масштаба должен снижать издержки на единицу. Но нефть дорожает из-за монополизации отрасли. Наличие официального картеля позволяет искусственно завышать цены, занижая объём, что, конечно, толкает цены вверх, хотя они должны иметь тенденцию к снижению».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, мировой рынок нефти в последние годы стал более сбалансированным с точки зрения спроса и предложения, но появились другие проблемы, в частности, очень много неопределённости, которая мешает планированию и в целом работе отрасли.

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