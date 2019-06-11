Периферийная экономика РФ может расти только вместе с мировой – Комолов

Москва, , 17:30 — REGNUM Власти РФ не могут полноценно регулировать экономику РФ ввиду её экспортной ориентации, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 11 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Всемирного банка, согласно которому новые финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли угрожают росту экономики РФ.

«Россия — тоже развивающая страна, по мнению Всемирного банка, — сказал Комолов. — И развивающиеся страны — это, как правило, экспортно-ориентированные экономики, а значит, они, по сути дела, лишены значительной части экономического суверенитета. Они не могут в полной мере регулировать свою экономику, управлять ею и обеспечивать рост. Российская экономика, до тех пор пока РФ остаётся экономической периферией, будет расти только вместе с общемировой».

При этом экономист уточнил, что словосочетание «развивающаяся экономика» не отражает подлинного положения дел в стране.

«Если экономика развивающаяся, значит, она развивается, развивается и скоро догонит развитые, — отметил Комолов. — Но мы наблюдаем другую ситуацию — развивающиеся экономики всё дальше отстают от развитых. Так что правильнее говорить не «развивающиеся», а «периферийные». Мировая экономика растёт медленно, и на фоне этого медленного роста мы видим сужение масштабов мировой торговли, инвестиций. Все экспортно-ориентированные страны теряют потенциал роста именно из-за внешнего фактора. Характерным примером является Китай, который хотя ещё и сохраняет высокие темпы роста, но они постоянно снижаются. Закрытие для Китая внешних рынков будет означать ещё большее падение темпов экономического роста, и некоторые даже предрекают Китаю глубокий экономический кризис в 2020 годы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 6 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент Европейской банковской федерации Фредерик Удеа завил, что в ближайшей перспективе мировую экономику ждёт общее замедление.

«Будет общее замедление. Центральные банки пытаются обратить эту тенденцию. Но, как мы видели в 2019 году, экономика США замедляет своё развитие, это общая картина. Я вижу, что мир находится в сложном положении», — сказал Удеа.

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