Екатеринбург, , 17:22 — REGNUM Резкое снижение численности населения в России не будет являться катастрофой. Об этом заявил врио главы Института философии и права Уральского отделения РАН Виктор Мартьянов корреспонденту ИА REGNUM.

Учёный ранее выступал с докладом «Стереотипы демографической политики», где подверг сомнению возможность государства влиять на демографию.

«Не нужно повторять как мантру «Нам надо увеличивать количество населения, иначе будет катастрофа». Никакой катастрофы не будет. Даже если до 100 млн население уменьшится, то ничего катастрофического не произойдёт. Выскажу крамольную мысль — возможно, оставшиеся люди просто будут лучше жить и повысят свой уровень жизни, если у нас сохранится эта же модель экономики», — уверен Мартьянов.

По словам эксперта, демография должна мериться не в количественном, а в качественном измерении.

«Это проблема того, сколько людей в России могут сейчас либо в ближайшей перспективе достойно в ней жить по всем основным параметрам экономического, социального и духовного развития. А там уже люди сами определяться со своей демографией, а попытки государства «в лоб», напрямую влиять на демографию достаточно «чреваты», — считает учёный.

Напомним, 10 июня 2019 года врио главы Института философии и права Уральского отделения РАН Виктор Мартьянов заявил, что российские власти ведут себя крайне противоречиво в демографической сфере. Повышение рождаемости без улучшения экономики может привести лишь производству «лишних людей», сказал эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: Проблемы с рождаемостью: России нужны люди или «лишние люди»? — Мнение