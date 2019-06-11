В Госдуме объяснили, что получат мигранты от «экспорта пенсий»

Москва, , 17:15 — REGNUM Соглашение стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о выплате пенсий трудовым мигрантам никак не скажется на Пенсионном фонде РФ (ПФР), а также не приведет к порождению иждивенчества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июня заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

РФ и другие страны ЕАЭС осенью планируют подписать, а до конца 2019 года ратифицировать соглашение, по которому трудовые мигранты, которые работали в одной из стран союза и уплачивали взносы в Пенсионный фонд, смогут получать эту часть пенсии и после возвращения на родину, пишет РБК.

«Речь идет только о той части пенсии, которая была заработана, когда иностранный гражданин работал на территории соответствующего государства и за него работодатель делал отчисления. То есть, это не нагрузка на государственный бюджет с точки зрения того, что мы порождаем какое-то иждивенчество, а это в принципе универсальная формула, что каждый платит за свою заработанную часть пенсии», — заявил Нилов.

Как с ОСАГО

Предлагаемые изменения, по словам Ярослава Нилова, можно сравнить с системой обязательной автогражданской ответственности.

«Если приехал, условно говоря, иностранный водитель, купил ОСАГО, управляет транспортным средством и возникла аварийная ситуация, где он не виноват, то страховая компания выплачивает ему премию в связи с тем, что наступает страховой случай. При этом это происходит вне зависимости от того, какого государства он гражданин. То же самое и со страховыми пенсиями», — отметил Нилов.

Так, по его словам, принцип работы системы пенсионного страхования заключается в том, что при наступлении страхового случая (пенсионного возраста), работнику назначают страховую пенсию. Однако для формирования пенсии необходимо заработать страховые баллы и иметь соответствующий трудовой стаж.

«Поэтому каждая страна в зависимости от того, сколько баллов заработано иностранным гражданином, который находился на территории другого государства, будет выплачивать соответствующую долю пенсии», — объяснил Нилов.

Справедливый подход

Система выплаты иностранцам заработанной на территории РФ пенсии действует и сейчас, отмечает Нилов. Например, такие правила установлены в отношении граждан из Белоруссии и стран Прибалтики.

«Но, если, например, гражданин Украины, приезжает в Россию, то российская сторона ему платит пенсию за советский период и за тот период, который он проработал в РФ. А взносы, которые отчислялись на Украине, фактические теряются. Это же касается и граждан РФ, которые работали в РФ, а потом уехали в Молдавию или на Украину. Их стаж может быть засчитан, но страховых баллов им не хватит — они практически теряются», — отметил Нилов.

Соглашение, которое страны ЕАЭС планируют подписать осенью, введет пропорциональную модель формирования пенсии для граждан, которые работали в разных странах, отмечает Нилов. Так, если иностранец работал в РФ и работодатель отчислял за него страховые взносы в ПФР, то он сможет учесть эти страховые баллы при выходе на пенсию. А выплачивать часть пенсии, за которую он перечислял баллы — обязанность РФ.

«То есть, если иностранный гражданин в РФ поработал, здесь проживал и вернулся на родину — когда ему формируют пенсию, то засчитывают весь трудовой стаж. Он мог работать в разных странах и платить в них взносы, но каждая страна теперь будет платить «свою» часть пенсии. Это же касается и граждан России, которые могут уехать в другое государство. Это пропорциональная система, которая закрепляется этим соглашение, и она направлена на сохранение заработанных прав тех граждан, кто трудился вне зависимости от территории ведения своей трудовой деятельности. Поэтому говорить о том, что мы теперь будем платить пенсии иностранным мигрантам — не совсем корректно. Это справедливый страховой подход пропорциональной ответственности», — подчеркнул Нилов.

Рост мигрантов?

Отчисления в Пенсионный фонд в РФ сегодня достигают 22%. Между тем в некоторых странах ЕАЭС они, как и размер пенсии, ниже. Так, например, в Армении в Пенсионный фонд уходит только 10% от оплаты труда сотрудника. Однако Ярослав Нилов уверен, что делать выводы о том, что больше граждан будут приезжать на работу в РФ сегодня нет оснований.

«Это соглашение никак не касается трудового законодательства, оно у нас достаточно зарегулированное и сложное. Для того чтобы гражданин работал в РФ есть определенные процедуры, которые надо пройти. Поэтому я не связываю это соглашение с какими-то изменениями в вопросе количества трудовых мигрантов», — уверен Нилов.

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