На нацпроекты в Рязанской области за год потратят почти 10 млрд рублей

Рязань, , 17:09 — REGNUM В Рязанской области реализуется 47 региональных проектов, на реализацию которых в 2019 году из бюджетов разных ровней направят почти 10 млрд рублей. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал на заседании Совета федерации 11 июня, сообщает ИА REGNUM.

«Мы активно развиваем социальную инфраструктуру на селе. Для этого в регионе реализуется программа устойчивого развития сельских территорий. Безусловно, мы готовы продолжать эту работу. При этом для нас важно, чтобы пропорции софинансирования были соблюдены. Все задачи, о которых я говорю, отражены в нацпроектах. Мы разработали 47 региональных проектов, интегрированных в национальные. На их реализацию в общей сложности в 2019 году будет направлено более 6 миллиардов 600 миллионов рублей из федерального бюджета и почти 2 миллиарда 300 миллионов — из регионального», — сообщил Любимов.

При этом губернатор отметил, что для полного решения проблем выделенных федеральных средств мало.

«С 2017 года наш регион принимает участие в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». Благодаря его реализации за два последние года удалось выполнить ремонт дорожной сети и сократить количество погибших в ДТП почти на 15%. Полученный опыт очень помогает нам сегодня в реализации нацпроекта, но нам необходимо довести долю автотрасс, соответствующих нормативным требованиям, до 50% от общей протяжённости. К сожалению, выделенные средства позволят достичь только 42%. В такой ситуации оказались не только мы, но и ещё 21 регион нашей страны», — заявил глава Рязанской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на заседании Совета федерации 11 июня в рамках Дней Рязанской области прошёл «Час субъекта Российской Федерации». На нём выступили губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.

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