США могут оставить РФ без большей части лекарств – прогноз экономиста

Москва, , 17:07 — REGNUM Те санкции, которые Запад ввёл против РФ, относительно слабые, и потенциал для их расширения просто гигантский, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 11 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Всемирный банк назвал риск расширения санкций одним из факторов, угрожающих росту экономики РФ.

«Те санкции, которые уже введены, относительно слабые, и потенциал для их расширения просто гигантский, — сказал Комолов. — Например, США могут ограничить поставку в РФ медикаментов. У нас, как известно, минимум 60% лекарств, которые присутствуют на российском рынке, или полностью импортные, или квазиимпортные. Такие простые вещи, как контактные линзы, или простые обезболивающие мы импортируем именно из США. И номенклатура медицинских товаров достаточно большая. Это с одной стороны».

С другой стороны, Комолов призвал не забывать, что американскому капиталу принадлежит очень много фармацевтических производств по всему миру, а это одна из самых монополизированных и коррумпированных отраслей современной экономики.

«Американское государство с помощью санкционного давления может влиять на этот рынок, и если нам закроют импорт медикаментов, это будет очень тяжёлым ударом по населению, — сказал Комолов. — Надо понимать, что применяемый сейчас санкционный режим относительно мягок. А санкционная война будет только обостряться. Кто-то рассуждает, что это «англосаксы хотят удавить Русь-матушку», но это поверхностные рассуждения. Протекционистские войны идут сейчас по всему миру между всеми странами. И судя по тому, что эскалация продолжается, РФ ждёт дальнейшее ухудшение ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк выпустил доклад, в котором назвал пять факторов, угрожающих росту российской экономики в среднесрочной перспективе. В их числе опасность расширения санкций, финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли, резкое падение цен на нефть и значительный рост в сегменте розничного кредитования в рублях. Пятым фактором указана недостаточно эффективная реализация инфраструктурных проектов.

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