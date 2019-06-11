Четырёхдневную рабочую неделю в РФ бессмысленно даже обсуждать – эксперт

Москва, , 16:40 — REGNUM Заявляя о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев лишь озвучил один из общемировых трендов, реализация которого в России возможна будет только в очень далёком будущем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Важно понимать, что такой переход — это вопрос неопределённо далёкого будущего. Если мы говорим о каком-то очень отдалённом будущем, то уместно порассуждать об этом. Однако в краткосрочной перспективе преждевременно об этом говорить. У нас и демографическая ситуация ухудшается, и производительность труда не такая, чтобы переход имел место быть. Речь идёт о настолько отдалённой перспективе, что говорить о ней бессмысленно», — отметил эксперт.

По мнению экономиста, в трудовом законодательстве РФ на данный момент есть много других аспектов, которые следует реформировать. Именно на них следовало бы обратить внимание власти. Например, на жёсткие условия увольнения сотрудников. Данное обстоятельство, по его мнению, негативно сказывается на российской экономике и рынке труда.

«У нас, с одной стороны, очень много граждан с крайне невысокой оплатой труда, а с другой — очень жёсткое трудовое законодательство. То есть уволить сотрудника достаточно тяжело. Настолько, что многие предприятия предпочитают не нанимать сотрудника, поскольку потом трудно его уволить. В итоге молодым работникам сложно получить работу, а многих сотрудников выводят в теневой сектор, потому что предприятия боятся официально их оформлять. По актуальности эта тема важнее. Смягчение порядка увольнения переведёт часть сотрудников из тени», — отметил Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая с докладом на Международной конференции труда в швейцарской Женеве, Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю в перспективе.

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