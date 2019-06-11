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Рубль отличается стабильностью колебания

Экономика

Американская валюта сохраняет нисходящую динамику

Рубль отличается стабильностью колебания
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 11 июня 2019, 16:02 — REGNUM  Российская валюта отличилась стабильностью колебания на протяжении марта-июня. Однако амплитуда уменьшается, вполне вероятно, ожидается выход из диапазона 63,40−65,40 по доллару, и 71,30−73,40 по евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

«Пока в ближайшие дни рубль будет укрепляться как следствие прошедшего ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге, слабого доллара США в мире, стабильных цен на нефть. К этим факторам 11 июня присоединится статистика по сальдо торгового баланса России», — отметил эксперт.

Так, определенный оптимизм инвесторов по результатам прошедшего форума не даст продавцам активно наращивать позицию в сторону девальвации рубля. Форум прошел успешно. Как известно из официальных комментариев — число подписанных соглашений, которые не являются коммерческой тайной, на сегодняшний день — 650, на общую сумму 3 трлн 100 млрд рублей. Это абсолютный рекорд в сравнении с предыдущими годами.

«Нефть, в свою очередь, как фактор влияния на российскую валюту, корректируется вверх и после пробоя отметки в $64 за баррель Brent достигнет уровня $65,40 за баррель.

Американская валюта сохраняет нисходящую динамику. В случае если откроются распродажи под уровнем 96,6, то индекс упадет еще на 0,6% к уровню 96», — считает Стариков.

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