Соглашение о свободной торговле Сербии и ЕАЭС заключат осенью в Сочи

Белград, , 15:59 — REGNUM Соглашение о свободной торговле между Сербией и Европейским союзом будет подписано 1 октября в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба министерства торговли, туризмы и телекоммуникаций Сербии.

Как уточняется, договорённость об этом была достигнута в ходе встречи главы министерства Расима Ляича с министром по торговле Евразийской экономической комиссии Вероникой Никишиной на полях Петербургского международного экономического форума — 2019.

По информации сербской стороны, в ходе встречи Никишина проинформировала Ляича о готовности всех государств — членов ЕАЭС «сделать решающий шаг к окончательному подписанию соглашения».

«Ляич и Никишина условились, что подготовка текста документа будет завершена до конца июня, а в сентябре состоится форум, на котором представители бизнеса Сербии и стран — членов Евразийского союза смогут ознакомиться с преимуществами, которые предоставляет это соглашение», — говорится в сообщении.

На минувшей неделе спикер Государственной думы Вячеслав Володин уже сообщал, что подписание договора состоится до конца текущего года. За этим последует процедура ратификации документа в парламентах России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Сербии.

Напомним, страны Евразийского экономического союза весной 2016 года на саммите в Астане приняли решение о начале переговоров с Сербией об унификации торгового режима, итогом которых должно стать создание зоны свободной торговли. После этого состоялось несколько раундов переговоров между Сербией и ЕАЭС, посвящённых согласованию всех условий взаимного доступа товаров и выработке текста окончательного соглашения.

На сегодняшний день Сербия уже имеет отдельные соглашения о свободной торговле с тремя членами ЕАЭС — Россией, Белоруссией и Казахстаном, при этом некоторые положения этих соглашений различаются. Аналогичных соглашений с Арменией и Киргизией у Сербии нет, но в двусторонней торговле между этими странами действует режим наибольшего благоприятствования.

За 2018 год оборот внешней торговли между Сербией и странами ЕАЭС составил порядка $2 млрд. В Белграде рассчитывают, что подписание соглашения откроет для Сербии широкий доступ к рынку в 180 млн человек и позволит расширить объемы и виды товаров, которые будут экспортироваться на рынок Евразийского союза.