«Опция» для экономического рывка: экспорт пенсий из России

Москва, , 15:53 — REGNUM Для России «экспорт пенсий» это очевидная возможность решить демографические проблемы, ограничивающие возможности российской экономики, заявил корреспонденту заявил корреспонденту главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

По его мнению, если правильно преподнести эту «опцию», то учитывая более высокий уровень заработных плат и пенсионного обеспечения в России, получится привлечь необходимый трудовой ресурс для обещанного экономического «рывка».

"Нельзя сказать, что это соглашение о пенсионном обеспечении, некое «спонтанное» решение, скорее нужно говорить о планомерной и очень сложной работе, которая подошла к очередному интеграционному шагу. Ему сопутствовали преобразования национальных пенсионных систем во всех странах ЕАЭС, в том числе и в России, и от синхронизации этой работы собственно и зависела временная точка подписания и ратификации соглашения», — пояснил эксперт.

Как говорится дьявол кроется в деталях, так что исходя из тех документов, с которыми можно ознакомиться сейчас понятны общие контуры того как это должно работать, есть отдельные вопросы к механизмам взаимодействия национальных пенсионных фондов, формул для определения итоговых размеров пенсий и так далее. Но это все решаемые технические вопросы, которые видимо должны быть прописаны в отдельном документе о «Порядке применения соглашения».

«Гораздо интереснее, к каким стратегическим и долгосрочным последствиям приведут такие сложные интеграционные шаги, подразумевающие увеличение взаимной ответственности стран, но пока просчитать их представляется невозможным», — считает Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза. Такая мера начнёт действовать после подписания соответствующего соглашения о пенсионном обеспечении между странами ЕАЭС.

Читайте также: Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам