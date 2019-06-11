Порты: грузооборот Риги падает из-за ухода угля

Рига, , 15:52 — REGNUM Грузооборот порта Рига с января по май составил 13,55 млн тонн, что на 7,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные представило профильное агентство «ПортНьюс» со ссылкой на администрацию латвийского порта.

Отрицательная динамика связана с сильным падением перевалки угля — показатель снизился на 25,8% до 4,36 млн тонн. Также сократилась перевалка нефтепродуктов — объемы упали на 9,4% до 1,58 млн тонн.

Положительная динамика отмечена по перевалке древесных гранул — рост на 23,3% до 467,2 тыс. тонн, объемы перевалки руды увеличились на 19,3% до 242,1 тыс. тонн. Контейнерооборот составил 198,29 тыс TEUs, что на 4% больше, чем годом ранее.

Спад объемов перевалки грузов в рижском порту коррелирует с ростом показателей российских портов Балтики. С января по май грузооборот отечественных гаваней увеличился на 5% до 108,1 млн тонн. Наибольший рост зафиксирован в порту Усть-Луга — 9% до 45,2 млн тонн. Также наращивает показатели порт Приморск — там было перевалено 24,4 млн тонн грузов, на 8% больше, чем годом ранее. В Высоцке грузооборот вырос на 7,6% до 8,1 млн тонн, в Большом порту Санкт-Петербург — на 1,1% до 25,0 млн тонн.

Напомним, что российское правительство поддерживает курс по переориентации российских грузов с прибалтийских портов на отечественные. К 2022 году в Приморске Ленинградской области будет построен многопрофильный портовый комплекс, где появятся дополнительные мощности для перевалки угля, минеральных удобрений, контейнеров, генеральных грузов и зерна.

Говоря о перспективах Риги, в частности перевалки угля, стоит отметить, что западное направление сегодня не выступает основным для поставок угля за рубеж. Активность экологов в Европе ведет к сокращению потребления данного вида топлива. При этом больший интерес к российскому углю и другим ресурсам проявляют восточные страны, а для поставок угля в этом направлении используются другие транспортные маршруты.

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