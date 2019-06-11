«Разгрузить» ФСБ: зачем новые правила выезда детей за границу

Москва, , 15:45 — REGNUM В России меняются правила выезда детей за пределы страны. Принципиальное изменение состоит лишь в том, что пограничная служба ФСБ больше не будет принимать и рассматривать заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры», юрист Игорь Скрипка.

«Сведения о несогласии на выезд ребенка будут вносится в ведомственный сегмент МВД России системы «Мир». При этом, если в системе «Мир» уже будут данные о решении суда, которым разрешен выезд ребенка из РФ, то запрет на выезд не будет налагаться», — пояснил юрист.

Стоит отметить, что срок рассмотрения заявления о несогласии на выезд составляет пять рабочих дней. Если заявитель проживает за пределами РФ, то учет заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего ребенка следует подавать в диппредставительство или консульство.

«Фактически никаких серьезных изменений в порядок запрета на выезд не вносится, а всего лишь изменяется государственный орган, на который возлагается реализация таких функций. Вероятно, данное нововведение направлено на то, чтобы несколько «разгрузить» ФСБ», — считает Скрипка.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 июня 2019 прекращает свое действие постановление правительства РФ «Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ». Теперь в случае, если один из родителей или опекунов несовершеннолетнего ребенка будет против его выезда за пределы России, заявление о несогласии на выезд должно подаваться в порядке, предусмотренном приказом МВД России от 11.02.2019 №62 «Об утверждении Порядка подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ».

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