В Оренбургской области запущен комплекс сбора попутного газа

Оренбург, , 15:45 — REGNUM Попутный газ, поступающий во время добычи нефти на Северо-Копанском месторождении (Оренбургская область), будет принимать газотранспортная система ООО «Газпром добыча Оренбург», сообщили 11 июня в пресс-службе предприятия.

Сегодня на объекте предприятия состоялся торжественный пуск попутного газа в газотранспортную систему. В нём приняли участие компании «Карбон», которая занимается добычей нефти Северо-Копанского месторождения.

Планируется, что в 2019 году в трубопровод поступит 35 млн м3 газа. Реализация плана ЗАО «Карбон» по наращиванию нефтедобычи в 2020 году позволит увеличить объем получаемого газа до 65 миллионов кубических метров, а к 2025 году достичь 200 миллионов кубических метров.

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