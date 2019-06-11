Вторник, 11 Июня 2019 года
15:46:00 МСК

В Оренбургской области запущен комплекс сбора попутного газа

Экономика

До конца этого года в трубопровод поступит 35 млн кубометров газа

Оренбург, 11 июня 2019, 15:45 — REGNUM  Попутный газ, поступающий во время добычи нефти на Северо-Копанском месторождении (Оренбургская область), будет принимать газотранспортная система ООО «Газпром добыча Оренбург», сообщили 11 июня в пресс-службе предприятия.

Сегодня на объекте предприятия состоялся торжественный пуск попутного газа в газотранспортную систему. В нём приняли участие компании «Карбон», которая занимается добычей нефти Северо-Копанского месторождения.

Планируется, что в 2019 году в трубопровод поступит 35 млн м3 газа. Реализация плана ЗАО «Карбон» по наращиванию нефтедобычи в 2020 году позволит увеличить объем получаемого газа до 65 миллионов кубических метров, а к 2025 году достичь 200 миллионов кубических метров.

Читайте также: «Газпром добыча Оренбург» подключает новые скважины к сети газоснабжения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газодобыча и транспортировка газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить