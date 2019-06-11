У российской ОС для Huawei есть «конкурентное преимущество»

Москва, , 15:36 — REGNUM Не факт, что эта информация о том, что корпорация Huawei ищет замену ОС в России, вообще найдет подтверждение, но теоретически замена американского Android на смартфонах Huawei на новую российско-финскую операционную систему вполне возможна, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Прежде всего потому, что «Аврора» имеет высокую степень защиты, и, более того, в дальнейшем не исключено, что российским госслужащим для целей безопасности и защиты от санкций могут разрешить использовать только смартфоны, на которых будет установлена «Аврора». «Ростелеком» оценивал инвестиции в проект по приобретению новых смартфонов с уже установленной на них «Авророй» для почти 8 млн госслужащих почти в 160 млрд руб.

«Конкурентным преимуществом «Авроры», несмотря на то, что большинство российских пользователей смартфонов, не говоря уже о китайских, никогда о такой системе не слышали, является не только ее высокая защищенность, но и возможность установки и работы на ней приложений, изначально разработанных для Android. «Аврора» постоянно обновляется, последнее обновление для нее вышло в начале 2019 года», — отметила эксперт.

Так что, в принципе, возможности для сотрудничества у Huawei с «Ростелекомом» имеются. Однако не совсем ясна позиция Google, владельца разработчика Android, в этом вопросе. Если американская компания не будет предъявлять слишком серьезных претензий к Huawei, то всё останется как прежде.

«Пока вся эта история выглядит как реклама российской операционной системы для мобильных приложений. Дело, конечно, благое, но не факт, что подобная скандальная реклама принесет свои плоды: всё-таки подавляющее большинство пользователей смартфонов Huawei уже привыкла к Google», — пояснила Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что корпорация Huawei из-за американских санкций ищет замену операционной системе Android, от которой её могут отключить по причине санкционного давления, и якобы уже нашла такую замену в России.

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