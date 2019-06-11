Полпред выступил в Тамбове за «поддержание моды на рождение детей»

Тамбов, , 15:34 — REGNUM Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев сегодня, 11 июня, в рамках своего визита в Тамбовскую область рассказал на совещании о своем видении реализации нацпроекта «Демография», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Речь шла о том, как поднимать престиж отцовства и материнства.

В ходе рабочего визита в Тамбов полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев провел совещание о реализации национального проекта «Демография» на территории Тамбовской области. Полпред подчеркнул, что вопросы демографии находятся на личном контроле у главы государства Владимира Путина, который считает, что сегодня необходимо поднимать престиж отцовства и материнства. Государство стимулирует рождение детей, законодательно закрепляя различные меры поддержки. В том числе постоянно повышается сумма материнского капитала. И общество чувствительно реагирует на такие решения.

Игорь Щёголев отметил, что, несмотря на ряд объективных факторов, влияющих на снижение рождаемости детей в целом по стране, во многих регионах есть интересный опыт поддержки семей, который необходимо тиражировать. Об одной из таких инициатив рассказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Регион первым в России законодательно закрепил выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет женщинам, которые родили первого ребенка в возрасте до 25 лет. Такое пособие получают сегодня почти 2,5 тыс. женщин. Губернатор акцентировал внимание на создание в области целостной системы поддержки здоровья матери и ребенка, разносторонней поддержки многодетных семей.

Если говорить о повышении престижа отцовства, то на Тамбовщине недавно появился совет отцов, который создан по инициативе главы администрации Тамбовского района Алексея Бородина и который контролирует школьное питание, создание условий для занятия детей спортом и другие вопросы.

«Сегодня нужно поддерживать моду на рождение детей, — считает Игорь Щёголев. — Законодателями моды здесь выступают многодетные семьи. Но улучшение демографии — наша общая задача. Ситуация требует радикальных и срочных мер на всех уровнях власти. Всё, что мы сделаем сегодня для увеличения рождаемости, даст эффект в будущем. В нацпроекте по стимулированию рождаемости надо ставить не менее амбициозные цели, чем, скажем, в нацпроекте по строительству жилья».

В рамках нацпроекта «Демография» поставлены задачи не только по повышению уровня рождаемости, но и по обеспечению возможности женщинам с маленькими детьми совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, увеличению продолжительности жизни, увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физкультурой и спортом.