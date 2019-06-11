Свыше 1,4 млн киргизстанцев живут за чертой бедности, в нищете – 35 тысяч

Бишкек, , 15:31 — REGNUM Более 1,4 млн жителей Киргизии находятся за чертой бедности, в крайней бедности проживают 35 тысяч киргизстанцев. Из них 68% — сельчане. Об этом на пресс-конференции заявила заведующая отделом национального статистического комитета Галина Самохлеб, пишет «Кабар».

По ее словам, самый высокий показатель уровня бедности зафиксирован в «южной столице» Киргизии, городе Ош — 35,5%. На втором месте расположилась Баткенская область — 33,8%. На третьем оказалась Джалал-Абадская область — 32,2%.

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Затем следует Нарынская область — 30,6%, Таласская область — 22,1% и Иссык-Кульская область — 21,5%. Замыкают список Чуйская область — 15,6% и столица Киргизии, город Бишкек — 15,5%.

Также представитель статистического ведомства отметила, что большое влияние на благосостояние населения Киргизии оказывает трудовая миграция.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным нацстаткома, по итогам 2018 года в Киргизии среднемесячная заработная плата составила 16 218 сомов (14 992 рубля по текущему курсу).

При этом размер заработной платы работников внебюджетной сферы превысил зарплаты бюджетников в 1,8 раза.

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