Вице-премьер Италии пообещал лишить Whirpool государственных субсидий

Неаполь, Италия, 11 июня 2019, 15:30 — REGNUM Вице-премьер Италии по экономике Луиджи Ди Майо сообщил журналистам, что намерен подписать распоряжение о лишении компании Whirpool всех государственных дотаций, передает Mediaset во вторник, 11 июня.
На 12 июня намечена встреча министров, представителей компании и профсоюзов. С 2014 года компания получила из бюджета около 50 млн евро, но решила не соблюдать договоренности, сказал Ди Майо.
Представители Whirpool заявили, что не хотят закрывать завод и надеются найти «взаимоприемлемое решение». Вариант с закрытием рассматривался из-за появления финансовых сложностей.