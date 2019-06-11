Вице-премьер Италии пообещал лишить Whirpool государственных субсидий

Неаполь, Италия, , 15:30 — REGNUM Вице-премьер Италии по экономике Луиджи Ди Майо сообщил журналистам, что намерен подписать распоряжение о лишении компании Whirpool всех государственных дотаций, передает Mediaset во вторник, 11 июня.

На 12 июня намечена встреча министров, представителей компании и профсоюзов. С 2014 года компания получила из бюджета около 50 млн евро, но решила не соблюдать договоренности, сказал Ди Майо.

Представители Whirpool заявили, что не хотят закрывать завод и надеются найти «взаимоприемлемое решение». Вариант с закрытием рассматривался из-за появления финансовых сложностей.