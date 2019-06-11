Вторник, 11 Июня 2019 года
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Вице-премьер Италии пообещал лишить Whirpool государственных субсидий

Экономика

Компания вопреки договоренностям рассматривает возможность закрытия завода в Неаполе

Неаполь, Италия, 11 июня 2019, 15:30 — REGNUM  Вице-премьер Италии по экономике Луиджи Ди Майо сообщил журналистам, что намерен подписать распоряжение о лишении компании Whirpool всех государственных дотаций, передает Mediaset во вторник, 11 июня.

На 12 июня намечена встреча министров, представителей компании и профсоюзов. С 2014 года компания получила из бюджета около 50 млн евро, но решила не соблюдать договоренности, сказал Ди Майо.

Представители Whirpool заявили, что не хотят закрывать завод и надеются найти «взаимоприемлемое решение». Вариант с закрытием рассматривался из-за появления финансовых сложностей.

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Экономика Италии
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