Средние расходы итальянской семьи составляют 2570 евро в месяц

Рим, , 15:24 — REGNUM Средние расходы итальянской семьи по данным за 2018 год составили 2571 евро в месяц, сообщили во вторник, 11 июня, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с 2017 годом показатель почти не изменился — рост составил 0,3%.

Самый высокий средний уровень расходов был зафиксирован в 2011 году, тогда он составлял 2640 евро в месяц.

Между разными регионами страны по-прежнему существует заметная дифференциация, жители северо-востока тратят в среднем на 800 евро в месяц больше, чем жители южных провинций. Однако разрыв постепенно сокращается.