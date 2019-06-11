Производство плоского проката в Казахстане сократилось на 34,6%

Нур-Султан, , 15:31 — REGNUM Индекс промышленного производства Казахстана по итогам января-мая 2019 года составил 102%, сообщили 11 июня в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Индекс промышленного производства в горнодобывающей промышленности составил 100,7%, в обрабатывающей промышленности — 103,6%, электроснабжении, подаче газа, пара и воздушного конденсата — 101,3%, в водоснабжении, канализации и системе сбора отходов — 110,1%.

За отчетный период производство нефти, в том числе газового конденсата, сократилось на 3,2%, до 36,5 млн тонн, портландцемента — на 0,3%, до 3,5 млн тонн, плоского проката — на 34,6%, до 0,8 млн тонн, электроэнергии — на 5,1%, до 44,3 млрд кВт∙ч.

Производство рафинированной меди выросло на 11,2%, до 0,2 млн тонн, бензина — на 12,6% до 1,6 млн тонн, медной руды — на 12,8%, до 46,7 млн тонн, газойля — на 13,1%, до 2 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что ВВП республики в январе-мае 2019 года вырос на 4%.

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